Truffa dei crediti deteriorati Esercente non paga e fa ricorso Il giudice le dà ragione

Notizia in breve

Un esercente ha contestato un debito di circa 880 euro, relativo a un acquisto di alimenti di base come pomodori e mozzarelle, effettuato circa dieci anni fa. Dopo aver rifiutato di pagare, ha presentato ricorso in tribunale. Il giudice ha accolto la sua richiesta, riconoscendo che il debito non è più esigibile e respingendo così la richiesta di pagamento avanzata dai creditori.