Crollo del tetto per neve l’assicurazione non paga i danni La Cassazione dà ragione alla Unipolsai | ricorso inammissibile

Nel febbraio del 2012, una nevicata eccezionale ha causato il crollo di un tetto di un edificio. L’assicurazione ha rifiutato di coprire i danni, sostenendo che non erano coperti dal contratto. La vicenda è arrivata fino alla Corte di Cassazione, che ha confermato la decisione sulla inammissibilità del ricorso presentato dall’assicurazione. La sentenza ha rafforzato la posizione dell’assicuratore in questa disputa legale.

ANCONA - Una nevicata eccezionale aveva messo a dura prova le strutture degli edifici. Era febbraio del 2012. Il tetto dell’abitazione di un proprietario agli Archi, in via Marconi 2, agli Archi, aveva ceduto sotto il peso della neve. Un danno serio, di quelli per cui si pensa subito: “Ci penserà.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Liberty Lines, Cassazione: inammissibile ricorso su sequestro aziendaleLa vicenda giudiziaria che coinvolge la Liberty Lines registra un nuovo passaggio in Cassazione, questa volta sul fronte delle misure cautelari reali. Morte di Samuele De Paoli, la stretta fatale al collo finisce in Cassazione: "Ricorso inammissibile""Il parere del Procuratore Generale Mazzotta rivoluziona l’approccio: non basta il dolo di lesioni, serve accertare se l’evento fatale fosse... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lana: gru crolla sul tetto di una casa; Crolla intero controsoffitto in struttura per persone fragili: tragedia sfiorata / FOTO; Paura al Maria Adelaide, cadono calcinacci dal tetto di una classe: ferite tre studentesse e un'insegnante; La Settimana Economica | n. 17/2026. Teramo: crollata parte del tetto dell’ex municipioNon ha fatto in tempo ad arrivare ai lavori, anche se dal sisma di tempo ne è trascorso parecchio: crolla tetto dell'ex municipio di Teramo ... rete8.it Crolla tetto di un edificio, evacuati due anzianiEMPOLI: Gli anziani abitano nella casa adiacente all'immobile in cui si è verificato il crollo. L'evacuazione scattata dopo le verifiche dei vigili del fuoco ... toscanamedianews.it Sono trascorsi oltre 1000 giorni dal crollo del viadotto Ortiano 2. Il gruppo politico “Per la Rinascita per Longobucco”: «solo passerelle e silenzi» - facebook.com facebook Disperso da un mese dopo il crollo del ponte sul Trigno. La madre e il fratello: «Tiratelo via dalle macerie, è ingiusto» x.com