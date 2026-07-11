Il corpo di Giovanni Di Giovanna, 70 anni, è stato rinvenuto vicino al cimitero di Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino. L'uomo era scomparso giovedì mattina e non era stato più visto da allora. Le forze dell'ordine hanno trovato il corpo nelle vicinanze del luogo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

È stato trovato morto nei pressi del cimitero di Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino, il settantenne Giovanni Di Giovanna, del quale si erano perse le tracce dalla mattina di giovedì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. Secondo quanto riferito ai carabinieri al momento della denuncia, l'uomo aveva problemi di salute e si era allontanato volontariamente dall'abitazione. Le ricerche con i droni della Protezione civile L'uomo era scomparso dopo essersi allontanato dalla propria abitazione senza portare con sé il telefono cellulare. La denuncia presentata dai familiari aveva fatto scattare le ricerche, alle quali hanno preso parte carabinieri, vigili del fuoco e squadre del Dipartimento regionale della Protezione civile, impegnate anche con droni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Trovato morto Giovanni Di Giovanna, il 70enne scomparso a Santa Margherita di Belice

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