Un defibrillatore per i volontari della protezione civile | nuova donazione a Santa Margherita di Belìce
Un nuovo defibrillatore di ultima generazione è stato consegnato ai volontari della protezione civile a Santa Margherita di Belìce. La donazione è stata effettuata dall'associazione “A cuore aperto”, che ha scelto di sostenere direttamente i membri di Era – European Radioamateur Association, attivi nel servizio di protezione civile locale. L'iniziativa si inserisce tra le azioni di supporto alla comunità e mira a rafforzare le capacità di intervento in situazioni di emergenza.
Un nuovo gesto concreto a sostegno della comunità arriva dall'associazione “A cuore aperto” che ha consegnato un defibrillatore di ultima generazione ai volontari di Era – European Radioamateur Association, attivi a Santa Margherita di Belìce nel servizio di protezione civile.Il dispositivo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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