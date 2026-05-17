Un defibrillatore per i volontari della protezione civile | nuova donazione a Santa Margherita di Belìce

Un nuovo defibrillatore di ultima generazione è stato consegnato ai volontari della protezione civile a Santa Margherita di Belìce. La donazione è stata effettuata dall'associazione “A cuore aperto”, che ha scelto di sostenere direttamente i membri di Era – European Radioamateur Association, attivi nel servizio di protezione civile locale. L'iniziativa si inserisce tra le azioni di supporto alla comunità e mira a rafforzare le capacità di intervento in situazioni di emergenza.

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