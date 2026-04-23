Da Sciacca a Santa Margherita di Belìce | il comandante della Legione carabinieri in visita

Il comandante della Legione carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha visitato i reparti dell’Arma nel territorio di Sciacca e Santa Margherita di Belìce. Accompagnato dal colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale di Agrigento, ha incontrato i militari che operano nelle due zone, visitando le stazioni e i comandi locali. La visita si è concentrata sulle attività svolte quotidianamente dagli uomini dell’Arma sul territorio.

Il comandante della Legione carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, accompagnato dal colonnello Nicola De Tullio, il comandante provinciale di Agrigento, ha fatto visita ai reparti dell’Arma del territorio Saccense, incontrando i militari del Reparto territoriale di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate A Lecce la visita di commiato del comandante della Legione Carabinieri PugliaPrima del trasferimento presso il Comando generale dell’Arma, il generale di divisione Iacopo Mannucci Benincasa ha incontrato gli ufficiali e i... Carabinieri, comandante Legione Sicilia visita le stazioni nel MessineseVisita del comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, alle stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, nel... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Santa Margherita. Poliambulatorio chiuso 2 giorni a settimana, proteste - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Incidente a Santa Margherita Belice, auto finisce in una scarpata: ferito un giovane; Perde il controllo dell'auto, sfonda il guardrail e precipita in una scarpata: ferito un giovane a Santa Margherita Belice; Vinitaly, brindisi tra Strade del vino Soave e Terre Sicane: un gemellaggio che unisce territori e visioni. Carabinieri, il Generale Del Monaco incontra i militari di Sciacca e Santa Margherita BeliceIl Comandante della Legione Carabinieri Sicilia ha fatto visita ai reparti dell’Arma del territorio saccense, incontrando i militari di Sciacca e della stazione di Santa Margherita di Belice ... grandangoloagrigento.it Un auditorium nell'ex Chiesa di Santa Margherita a SciaccaStanno per essere avviati i lavori per un auditorium da 120 posti nell'ex chiesa di Santa Margherita a Sciacca. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: i lavori di ... ansa.it 22.04.2026 (899) S.MARGHERITA B. - Poliambulatorio chiuso 2 giorni a settimana, proteste Proviene dal gruppo politico "Santa Margherita Unita", che si è rivolto al sindaco Viola e al direttore generale dell'Asp di Agrigento Capodieci, una pubblica denuncia r - facebook.com facebook QUALCUNO LO RICONOSCE SANTA MARGHERITA DI BELICE Sono stata contattata da una signora che sarebbe stata “aggredita” da questo cane che da ieri stanzia vicino casa sua. Sembra un simil Malinois. Qualcuno sa qualcosa su di lui Whatsap x.com