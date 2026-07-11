In un evento a Genova, un ufficiale ha parlato di sport come pratica che richiede forza, disciplina e rispetto delle regole. Ha sottolineato valori come sacrificio, resistenza e spirito di squadra, associandoli a un approccio “futurista” e innovativo. Ha anche invitato a preferire lo sport rispetto ad atteggiamenti considerati meno seri, come la “maranza”, un termine colloquiale per indicare comportamenti superficiali o esibizionisti.

Lo sport come “forza, coraggio, rigore, disciplina, sacrificio, resistenza, spirito di squadra, unità di intenti, rispetto delle regole, lealtà, determinazione, competizione, esuberanza, passione, allegria, equilibrio“. E’ così cheRoberto Vannaccipromuove le attività con principi che “vorremmo fosse fondata anche la vita sociale“. Quindi, sul mare di Sanremo, l’ex parà corre, suda, pedala, abbraccia, bacia, si spoglia e sbraccia. La giornata in segno dello sport lanciata per chiamare in raccolta i suoi nell’estremo ponente ligure, è iniziata con corse, pedalate e nuotare organizzate tra le spiagge, mentre sugli scogli del lido siede la platea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - ‘Triathlon futurista’, Vannacci a Genova: ‘Più sport meno maranza’

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