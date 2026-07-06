vannacci il triathlon futurista e la lotta ai panzoni di governo

Un militare ha espresso l'intenzione di trasformare il Parlamento in una palestra salutista, sostenendo che la politica dovrebbe promuovere uno stile di vita più sano. Questa proposta si inserisce in un discorso più ampio che include anche iniziative come il triathlon futurista e l'attenzione contro la presenza di politici sovrappeso. L'obiettivo dichiarato è rinnovare l'immagine dei rappresentanti pubblici e incoraggiare un approccio più attivo alla vita pubblica.

Beppe Grillo voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, Roberto Vannacci vorrebbe invece trasformarlo in una palestra salutista ché la politica deve essere di nuovo mens sana in corpore sano. Come un Sirchia qualunque, il Generale Luglio, in attesa di Agosto, vorrebbe leader scattanti e in forma in evidente contrapposizione ai ministri di panza e di governo, Antonio Tajani su tutti. Non più la Casta magnona che si abboffa: l’ultimo, abbondante buffet è stato quello alla festa americana del 2 luglio a Roma, laddove a Villa Taverna c’è stata la destra tavernicola, con Sorella Arianna al posto della premier. Ma la Casta che si... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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