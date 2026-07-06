Vannacci lancia il triathlon futurista | appuntamento a Sanremo

Vannacci ha annunciato sui social un evento di tre giorni chiamato «tre giorni degli arditi futuristi», che si svolgerà a Sanremo dal 10 giugno. La manifestazione si terrà in uno stabilimento balneare della località ligure. La comunicazione è arrivata attraverso un post online, senza ulteriori dettagli sul programma o sulle attività previste.

Con un post social, Roberto Vannacci ha lanciato la « tre giorni degli arditi futuristi », che inizierà a Sanremo dal 10 giugno, in uno stabilimento balneare della località ligure. «Lo sport è vita e chi è in salute pesa di meno sul Servizio Sanitario. La politica è leadership ed esempio. I politici, quindi, dovrebbero dare l’esempio anche nello sport. invece di ballare sui carri del Gay Pride », ha scritto l’ex generale: «Ci vediamo venerdì per temprarci. Prove fisiche per tutti i politici. D’altra parte, anche per fare politica ci vuole un fisico bestiale ». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROBERTO VANNACCI (@roberto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Vannacci in modalità Balilla lancia il triathlon futurista: Più sport e meno Gay Pride

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