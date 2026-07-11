Una ricetta shock per cucinare la "Bosintang", una zuppa tradizionale coreana a base di carne di cane. Sul retro, poche ma chiare parole che suonano come un ultimatum spietato: "La prossima volta evita di far abbaiare i cani alle 00.10". È questo il macabro messaggio intimidatorio che una quarantenne residente in un condominio di Camalò, frazione di Povegliano (Treviso) si è trovata nella cassetta delle lettere. La donna, proprietaria di un pastore di undici anni e di un meticcio di otto, ha sporto denuncia ai carabinieri., La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi. "Questa è follia pura, non dormo più la notte", racconta la donna sulle pagine della Tribuna di Treviso non senza una comprensibile angoscia per una minaccia tutt'altro che velata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Treviso, ricetta della zuppa di cane nella posta per minacciare la padrona e i suoi animali

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