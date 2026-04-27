Azzannata dal pitbull mentre gli dava da mangiare | amputata la gamba alla padrona cane abbattuto

Una donna residente nella zona dello Schiappone, nel comune di Barano d’Ischia, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata azzannata dal suo stesso pitbull mentre gli stava dando da mangiare. L’incidente ha causato l’amputazione di una gamba e la donna si trova attualmente in ospedale in condizioni critiche. Il cane è stato abbattuto dalle autorità competenti.

Azzannata dal proprio pitbull mentre gli portava il cibo: una donna residente nella zona dello Schiappone, nel comune di Barano d’Ischia, ha perso una gamba ed è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L’ aggressione da parte dell’animale sarebbe avvenuta all’interno della casa dove era custodito. La donna, proprietaria del cane insieme al compagno che in quel momento era ricoverato in ospedale, si sarebbe avvicinata con il cibo ma all’improvviso, per cause ancora da chiarire, il pitbull avrebbe perso il controllo e si sarebbe avventato sulla padrona. L’attenzione dei vicini è stata richiamata dalle forti urla di dolore della donna assalita con un violenza inaudita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Azzannata dal pitbull mentre gli dava da mangiare: amputata la gamba alla padrona, cane abbattuto Notizie correlate Donna aggredita da un pitbull a Ischia, amputata una gambaTempo di lettura: 2 minutiE’ ricoverata in ospedale in gravi condizioni – ed ha subito l’amputazione della gamba sinistra – la donna aggredita ieri... Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il caneUna donna di Ischia è stata aggredita nel pomeriggio di domenica dal pitbull di suo fratello. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bambina di 4 anni azzannata al viso dal cane del nonno; Pitbull assale una donna a Ischia, cane abbattuto per fermare l'attacco; Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il cane; Ischia, azzannata dal pitbull del fratello e salvata dai poliziotti. Donna attaccata dal proprio pitbull mentre gli dà da mangiare: amputata una gamba, abbattuto il caneUna donna di Barano d’Ischia si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno dopo essere stata azzannata dal proprio ... leggo.it Amputata la gamba sinistra alla donna azzannata dal pit bull. E’ in rianimazioneLa donna aggredita aggredita nel pomeriggio di ieri allo Schiappone dal pit bull del suo compagno ha perso la gamba sinistra. L’animale l’avrebbe attaccata con ferocia mentre lei si recava a portargli ... ildispariquotidiano.it Bambina azzannata al volto: trasferita d'urgenza in ospedale - facebook.com facebook Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il cane x.com