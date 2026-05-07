Zuppa di legumi colori e sapori di Puglia in un unico piatto | la ricetta

Una zuppa di legumi, ricca di colori e sapori della Puglia, si presenta come un piatto tradizionale della cucina mediterranea. I legumi sono stati storicamente considerati un alimento povero e venivano consumati principalmente dalle classi meno abbienti. Oggi rappresentano un elemento fondamentale nelle diete di molte persone e sono spesso abbinati a verdure di stagione. La ricetta combina ingredienti semplici e genuini, tipici della regione.

I legumi sono fanno parte della dieta mediterranea insieme alle verdure di stagione. Un tempo erano considerati un alimento povero ed erano consumati soprattutto dalle classi meno abbienti. Proprio per queste caratteristiche divennero uno dei simboli dell’alimentazione contadina che, in.🔗 Leggi su Baritoday.it

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