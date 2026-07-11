Treviso precipita con il parapendio | muore un uomo di 53 anni

Da corrieredelveneto.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 53 anni è morto nel pomeriggio a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso, dopo essere precipitato con il parapendio. L’incidente è avvenuto mentre era in volo; le cause sono ancora da verificare. La vittima, originaria di Bolzano e residente nel Fiorentino, è deceduta sul posto. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze che hanno portato alla caduta.

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Un uomo di 53 anni è deceduto in un incidente con il parapendio avvenuto nel pomeriggio a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso. L'uomo, originario di Bolzano e residente nel Fiorentino, è precipitato mentre era con il parapendio per cause ancora in corso di accertamento ed è deceduto sul posto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nor di Vittorio Veneto e della Stazione di Cison di Valmarino. (notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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