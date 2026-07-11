Treviso precipita con il parapendio | muore un uomo di 53 anni

Notizia in breve

Un uomo di 53 anni è morto nel pomeriggio a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso, dopo essere precipitato con il parapendio. L’incidente è avvenuto mentre era in volo; le cause sono ancora da verificare. La vittima, originaria di Bolzano e residente nel Fiorentino, è deceduta sul posto. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze che hanno portato alla caduta.