Un uomo di 53 anni è morto nel pomeriggio a Tarzo, in provincia di Treviso, dopo essere precipitato con il parapendio a Molino di Fratta. L’uomo, originario di Bolzano e residente nel Fiorentino, è caduto durante l’attività. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un uomo di 53 anni è deceduto in un incidente con il parapendio avvenuto nel pomeriggio a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso. L'uomo, originario di Bolzano e residente nel Fiorentino, è precipitato mentre era con il parapendio per cause ancora in corso di accertamento ed è deceduto sul posto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nor di Vittorio Veneto e della Stazione di Cison di Valmarino. (notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Precipita con il parapendio a Tarzo, muore un uomo di 53 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Precipita col parapendio, 28enne italiana Cristina Colturi muore alle Canarie

Notizie e thread social correlati

Precipita con il parapendio sul Monte Baldo: morto un turista svizzero di 37 anniUn turista svizzero di 37 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio sul Monte Baldo.

Tragico scontro fra moto e furgone: muore un uomo di 53 anniUn gravissimo incidente si è verificato sulla strada provinciale che collega Gubbio a Gualdo Tadino, provocando la morte di un uomo di 53 anni.

Temi più discussi: Muore in un incidente con il parapendio in Alto Adige, illeso il passeggero; Tragico incidente con il parapendio: precipita e muore durante un volo in tandem; Precipita col parapendio, il paracadute d'emergenza gli salva la vita. Il video del recupero; Precipita col parapendio: la vela tocca i cavi elettrici, grave un uomo di 63 anni.

Precipita con il parapendio a Tarzo, muore un uomo di 53 anniUn uomo di 53 anni è deceduto in un incidente con il parapendio avvenuto nel pomeriggio a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso. L'uomo, originario di Bolzano e residente nel Fiorentino, ... corrieredelveneto.corriere.it

Precipita con il parapendio sui cavi dell'alta tensione, grave un 63enne modenese ift.tt/wHTLUdP ift.tt/K4sZkTL x.com

Precipita col parapendio tra le vigne: 53enne morto sul colpoREVINE LAGO (TREVISO) - Cinquantatreenne precipita con il parapendio e muore sul colpo: l'incidente è avvenuto a Revine Lago, non ... msn.com