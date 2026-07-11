Treviso precipita con il parapendio in un vigneto | morto 53enne

Da tgcom24.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, senza altri coinvolti. La vittima, originaria di Bolzano e residente nel Fiorentino, è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto., Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, con due ambulanze e l'elisoccorso, per il 53enne non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Treviso.

treviso precipita con il parapendio in un vigneto morto 53enne
© Tgcom24.mediaset.it - Treviso, precipita con il parapendio in un vigneto: morto 53enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Precipita col parapendio tra le vigne: 53enne morto sul colpoUn uomo di 53 anni è deceduto sul colpo in seguito a un incidente con il parapendio avvenuto a Revine Lago, vicino a una strada provinciale.

Precipita con il parapendio sul Monte Baldo: morto un turista svizzero di 37 anniUn turista svizzero di 37 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio sul Monte Baldo.

Temi più discussi: Precipita col parapendio: la vela tocca i cavi elettrici, grave un uomo di 63 anni; Precipita col parapendio nel Bellunese, grave un 63enne modenese; Urta i cavi dell’alta tensione e precipita col parapendio: grave un 63enne; Parapendista urta le linee elettriche e precipita in un prato.

treviso precipita con ilPrecipita col parapendio tra le vigne: 53enne morto sul colpoREVINE LAGO (TREVISO) - Cinquantatreenne precipita con il parapendio e muore sul colpo: l'incidente è avvenuto a Revine Lago, non ... msn.com

treviso precipita con ilPrecipita con il parapendio a Tarzo, muore un uomo di 53 anniOriginario di Bolzano e residente nel Fiorentino ha perso il controllo del parapendio per cause ancora in corso di accertamento ... corrieredelveneto.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web