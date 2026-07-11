Treviso precipita con il parapendio in un vigneto | morto 53enne

Notizia in breve

Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, senza altri coinvolti. La vittima, originaria di Bolzano e residente nel Fiorentino, è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.