Treviso precipita con il parapendio in un vigneto | morto 53enne
Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, senza altri coinvolti. La vittima, originaria di Bolzano e residente nel Fiorentino, è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.
È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto., Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, con due ambulanze e l'elisoccorso, per il 53enne non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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