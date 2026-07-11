Il Comune di Treviglio ha utilizzato una locandina con un’immagine tratta da un film di Hitchcock, senza ottenere l’autorizzazione. La donna che detiene i diritti ha richiesto un risarcimento di 976 euro per la violazione di copyright. Il Comune ha pagato una sola volta, pur avendo usato l’immagine illegalmente. La questione riguarda l’uso di un’immagine protetta senza permesso.

La donna visse due volte, ma il Comune pagò una volta sola. E pure salata, quasi mille euro (976 per l’esattezza) per aver utilizzato un’immagine coperta da copyright senza autorizzazione.È successo a Treviglio dove per promuovere i Gruppi di Lettura presso la biblioteca comunale è stata utilizzata l’immagine della locandina del film di Hitchcock La donna che visse due volte, pellicola del 1958. Un detective che soffre di vertigini è incaricato di seguire una donna con pulsioni suicide, di cui si innamora: seguono colpi di scena. Un po’ come un colpo è stata la contestazione legale che l’amministrazione trevigliese si è trovata a fronteggiare, un’istanza inibitoria e risarcitoria per avere utilizzato l’immagine. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, il Comune usa la locandina di Hitchcock: violazione di copyright da quasi mille euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treviglio, per un pugno di euro: per i copyright della locandina il Comune è costretto a pagareIl Comune di Treviglio è stato costretto a pagare una somma di denaro per i diritti d’autore relativi alla locandina di un evento passato.

Nuova vittoria di Taylor Swift in tribunale: respinta l’azione legale “assurda” per violazione del copyright intentata da una poetessa statunitenseUna poetessa statunitense aveva intentato una causa contro Taylor Swift, accusandola di aver violato il copyright sui testi delle sue canzoni.

Argomenti più discussi: Treviglio, il Comune usa la locandina di Hitchcock: violazione di copyright da quasi mille euro; Idea Comune contro la logistica ad Arcene; Treviglio, l'ira del Comune per le puzze della ditta di mangimi: Situazione ormai insostenibile; Puzze a Treviglio, il sindaco perde la pazienza: La situazione è insostenibile.

Treviglio, il Comune usa la locandina di Hitchcock: violazione di copyright da quasi mille euroLa locandina de La donna che visse due volte era stata usata per promuovere i Gruppi di lettura della biblioteca comunale La donna visse due volte, ma il Comune pagò una volta sola. E pure salata, ... bergamo.corriere.it