Treviglio per un pugno di euro | per i copyright della locandina il Comune è costretto a pagare

Il Comune di Treviglio è stato costretto a pagare una somma di denaro per i diritti d’autore relativi alla locandina di un evento passato. La questione riguarda i copyright dell’immagine utilizzata, che sono stati rivendicati da un soggetto titolare dei diritti. La decisione è arrivata dopo una verifica legale e ha portato all’obbligo di pagamento per l’utilizzo dell’immagine.

Treviglio. Ci sono pellicole destinate a rimanere eterne che, a distanza di anni, tornano talvolta a far parlare di sé. È il caso de La donna che visse due volte, il film di Alfred Hitchcock del 1958, anche se questa volta il contesto è decisamente più “locale” e lontano, quindi, dal mondo del cinema. La pellicola, o meglio la sua locandina, è infatti tornata protagonista non di un cineforum né di un dibattito, bensì di una vertenza sul diritto d’autore che ha visto come protagonista il Comune di Treviglio. L’immagine, come emerge dalla documentazione, sarebbe stata utilizzata dall’amministrazione comunale per promuovere i gruppi di lettura della biblioteca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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