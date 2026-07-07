Una poetessa statunitense aveva intentato una causa contro Taylor Swift, accusandola di aver violato il copyright sui testi delle sue canzoni. La cantante ha presentato una richiesta di archiviazione, che è stata accolta dal giudice. La causa è stata respinta e l’accusa di violazione del diritto d’autore è stata rigettata. La decisione mette fine al procedimento legale contro Swift, che si era difesa definendo l’accusa “assurda”.

Taylor Swift si è finalmente liberata di un’accusa di violazione del diritto d’autore riguardante i testi delle sue canzoni, che i suoi legali avevano definito «assurda». Lunedì un giudice federale ha archiviato la causa intentata da Kimberly Marasco, una poetessa della Florida che pubblica le proprie opere in autonomia; la donna sosteneva che la cantautrice avesse copiato versi tratti dalle sue liriche per oltre una dozzina di brani, inclusi quelli degli album Lover, Folklore, Evermore, Midnights e The Tortured Poets Department. Nella sua sentenza, il giudice Aileen Cannon ha affermato che le uniche somiglianze tra le poesie di Marasco e le canzoni di Swift riguardavano parole generiche, tra cui «idee di base» come il concetto di gaslighting, oltre a «metafore onnipresenti» e «osservazioni comuni». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuova vittoria di Taylor Swift in tribunale: respinta l’azione legale “assurda” per violazione del copyright intentata da una poetessa statunitense

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