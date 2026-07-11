I sindaci dei territori interessati chiedono che i pendolari siano risarciti con un servizio gratuito. La richiesta arriva dopo anni di disservizi sulla rete ferroviaria tra Mugello e Valdisieve, che i rappresentanti locali definiscono ormai insostenibili. La problematica riguarda soprattutto i ritardi e le cancellazioni frequenti dei treni, che hanno causato disagi ai pendolari. La richiesta di risarcimento mira a compensare le difficoltà vissute quotidianamente dagli utenti.

Mugello (Firenze), 10 luglio 2026 - “La situazione sulla nostra rete ferroviaria non è più tollerabile. I nostri pendolari stanno subendo non da giorni, non da settimane ma da anni disservizi e disagi. Pretendiamo un servizio di trasporto ferroviario che funzioni e funzioni come si deve”. Non usano mezzi termini i sindaci del Mugello e della Valdisieve dopo l’incontro con l’assessore regionale Boni e i responsabili di Rfi e Trenitalia svoltosi stamani in videocollegamento. Proseguono i primi cittadini: “Ci è stato riferito che per le elevate temperature attese nei prossimi giorni con il rischio di dilatazioni termiche, per la sicurezza dei mezzi e dei viaggiatori da domenica numerose corse sulla linea Firenze-Pontassieve-Borgo S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni Mugello-Valdisieve, sindaci: "Pendolari siano risarciti con servizio gratuito"

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