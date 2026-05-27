Treni l' assessore regionale incontra i comitati pendolari | Impegnati a fornire il miglior servizio possibile

L’assessore regionale ai trasporti ha incontrato i rappresentanti dei pendolari e delle associazioni dei consumatori in Regione. Durante il vertice, si è discusso delle criticità sui servizi ferroviari e delle azioni previste per migliorare la qualità del trasporto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata su eventuali decisioni o interventi specifici. L'incontro si è svolto nel rispetto delle modalità di confronto tra le parti.

Summit in Regione con i comitati pendolari dei territori, tra cui quello lecchese. L'assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato a Palazzo Lombardia i rappresentanti dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti nominati nella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ridateci il treno: oltre 5mila firme raccolte, chiesto incontro con lassessore regionale Casillo

Notizie e thread social correlati

Il Sinafi incontra l’assessore regionale ai servizi sociali, famiglia, longevità, sport e politiche abitativeIl 20 aprile si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale ai servizi sociali, famiglia, longevità, sport e politiche abitative, e una...

Guardia, Giovanni Ceniccola incontra l’assessore regionale Casillo: “Al lavoro per il potenziamento dei trasporti”Giovanni Ceniccola, responsabile della sicurezza, ha incontrato l’assessore regionale Casillo per discutere delle iniziative in corso sul fronte dei...

Temi più discussi: Treni, in Regione Lombardia incontro con i comitati dei pendolari; Stop treni a luglio, la corsa ai ripari. Pendolari: Sconti su taxi, bus o tram; Ferrovia Empoli-Siena, Boni: Nessuna interruzione estiva nella tratta Empoli-Granaiolo; Guasto ai passaggi a livello tra Borgo San Lorenzo e Firenze, treni sospesi e ritardi fino a un’ora.

Treni, in arrivo nuovo orario dal 14 giugno: Mazzucotelli per Saronno al tavolo regionale con l’assessore Lucente x.com

Treni, l'assessore regionale incontra i comitati pendolari: Impegnati a fornire il miglior servizio possibileFranco Lucente: Ascoltate le istanze dei territori, al centro l’adeguamento dell’orario ferroviario. Fra gennaio e aprile in Lombardia sono circolati 274 mila treni regionali ... leccotoday.it

Pendolari a confronto con Regione Lombardia: sul tavolo nuovi orari e cantieri ferroviariA Palazzo Lombardia incontro tra l’assessore Lucente, i comitati dei viaggiatori e le associazioni dei consumatori in vista dell’orario ferroviario estivo dal 14 giugno. laprovinciadivarese.it