Un guasto a un gruppo di passaggi a livello sulla linea ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo, passando per Pontassieve, ha causato ritardi di circa un'ora ai treni in transito. La problematica ha coinvolto i passaggi a livello lungo il percorso, creando disagi ai pendolari che utilizzano questa tratta. La situazione si è verificata in un tratto molto frequentato, e le corse sono state rallentate o sospese temporaneamente fino alla risoluzione del guasto.

FIRENZE – Si è guastato un gruppo di passaggi a livello sulla linea che unisce Firenze a Borgo San Lorenzo, attraverso Pontassieve. I passaggi a livello, stamani 19 maggio 2026, sono rimasti in posizione di apertura, con le sbarre alzate. Lo fa sapere la Regione Toscana, attraverso un comunicato, spiegando che “non essendoci le condizioni disicurezza per il transito dei treni, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire l’intervento dei tecnici di Rfi. Il traffico ferroviario ha iniziato a riprendere gradualmente a partire dalle ore 8". “Ci siamo subito attivati per chiedere a Trenitalia e Rfi informazioni puntuali su quanto accaduto – prosegue – Purtroppo si è trattato di un guasto tecnico che ha interessato un gruppo di cinque passaggi a livello. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Treni: passaggi a livello guasti sulla linea fra Firenze e il Mugello. Pendolari penalizzati. Un’ora di ritardo

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TANTISSIMI TRENI IN TRANSITO AL PASSAGGIO A LIVELLO A SEMIBARRIERE DI VIA ZANARDI

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