Durante l’estate 2026, i viaggi con animali domestici sono al massimo, con nuove norme ENAC e aggiornamenti delle compagnie aeree che modificano le modalità di trasporto. È possibile portare gli animali in cabina o in stiva, a seconda delle dimensioni e delle regolamentazioni specifiche. Le compagnie hanno adottato politiche più dettagliate per garantire la sicurezza degli animali durante il volo. Le norme variano in base alle compagnie e alle destinazioni, rendendo importante informarsi prima di partire.

Tempo di lettura: 4 minuti L’estate del 2026 si conferma ancora una volta come il periodo di picco per viaggi con amici a quattro zampe e, con le nuove norme ENAC e le policy aggiornate delle compagnie aeree, è essenziale conoscere tutte le opzioni per viaggiare in sicurezza. Scegliere tra cabina e stiva non dipende soltanto dalle dimensioni del vostro animale, ma anche dal suo temperamento, dalla durata del volo e dalle specifiche esigenze di benessere. In questa guida esploreremo i requisiti necessari per il trasporto in cabina, le condizioni di viaggio in stiva, i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le soluzioni e quando conviene rivolgersi a un servizio professionale per garantire la massima serenità durante il volo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporto animali in aereo: in cabina o in stiva? Guida 2026

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ITA Airways, a bordo animali domestici fino a 30 kg

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