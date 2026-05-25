Passeggero dimentica power bank acceso in stiva e l' aereo viene dirottato

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un passeggero ha lasciato acceso il power bank in stiva durante il volo e questo ha portato al dirottamento dell’aereo. Il velivolo, operato da easyJet, era partito dall’Egitto e si dirigeva nel Regno Unito. All’arrivo all’aeroporto di Roma-Fiumicino, l’aereo è stato fermato e le autorità hanno preso in custodia i passeggeri. La compagnia ha confermato l’incidente senza fornire ulteriori dettagli.

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Un volo della compagnia aerea britannica easyJet, decollato dall'Egitto e diretto nel Regno Unito, è stato dirottato all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino. La decisione del pilota è arrivata dopo la confessione di un passeggero al personale di bordo sulla presenza di un power bank. 🔗 Leggi su Today.it

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