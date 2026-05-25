Passeggero dimentica power bank acceso in stiva e l' aereo viene dirottato

Notizia in breve

Un passeggero ha lasciato acceso il power bank in stiva durante il volo e questo ha portato al dirottamento dell’aereo. Il velivolo, operato da easyJet, era partito dall’Egitto e si dirigeva nel Regno Unito. All’arrivo all’aeroporto di Roma-Fiumicino, l’aereo è stato fermato e le autorità hanno preso in custodia i passeggeri. La compagnia ha confermato l’incidente senza fornire ulteriori dettagli.