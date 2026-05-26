L’istruttoria su easyJet per il trasporto in stiva dei bagagli

L’Autorità garante della concorrenza ha avviato un’istruttoria contro easyJet Airline Company Limited. La contestazione riguarda la pratica di trasporto in stiva dei bagagli. La società è sotto esame per presunte pratiche commerciali scorrette legate ai servizi di gestione dei bagagli. L’indagine mira a verificare eventuali violazioni delle norme sulla concorrenza. Nessun dettaglio sulle eventuali sanzioni o sui tempi di conclusione dell’istruttoria è stato comunicato.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti della società easyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. La società – si legge in una nota – avrebbe strutturato – sul proprio sito internet e sulla propria app – la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli eo attrezzatura sportiva, per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio. E proponendo come opzione di default l’acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato. Il consumatore – si legge nella nota dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – «sarebbe così indotto in errore sull’effettivo prezzo del sevizio per ciascuna tratta di viaggio». 🔗 Leggi su Open.online

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