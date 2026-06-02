reggio ciano calvario per i pendolari

In cinque mesi, sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano sono state soppressi 98 treni. Il mese di gennaio è stato il più problematico, mentre a febbraio 2026 la puntualità è salita al 91%, rispetto al 77,6% di inizio anno. La situazione ha causato disagi ai pendolari, con frequenti cancellazioni e ritardi.

In cinque mesi, sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano si sono registrate 98 soppressioni di treni, con un gennaio particolarmente critico e una puntualità 2025 ferma al 77,6%, anche se a febbraio 2026 viene indicato un miglioramento al 91%. La maggior parte dei problemi (32) hanno come causa "Gestore dell’infrastruttura - Fer". È uno dei dati più pesanti che emergono dalla risposta scritta dell’assessora regionale alla Mobilità Irene Priolo all’interrogazione presentata dal consigliere regionale reggiano Alessandro Aragona (FdI). Un atto ispettivo articolato, depositato in febbraio, nel quale Aragona chiedeva conto dei disservizi sulla linea, con particolare riferimento alla fascia del mattino, utilizzata soprattutto dagli studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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