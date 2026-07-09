Titolo originale: La ilusión viaja en tranvía Titolo italiano: L’illusione viaggia in tranvia Anno: 1954 Regia: Luis Buñuel Genere: Commedia drammatica, satira sociale Durata: 89 minuti Paese: Messico Lingua: Spagnolo Produzione: CLASA Films Mundiales Sceneggiatura: Luis Alcoriza, José Revueltas e Mauricio de la Serna, da un soggetto di Mauricio de la Serna Fotografia: Raúl Martínez Solares Musiche: Raúl Lavista Interpreti principali: Carlos Navarro, Fernando Soto “Mantequilla”, Lilia Prado, Agustín Isunza, José Pidal. ( Cineteca Nacional de México, The Criterion Collection ) La trama. Nella Città del Messico degli anni Cinquanta, il tranviere Juan Godínez e il controllore Tarrajas scoprono che il loro storico tram numero 133 sta per essere demolito. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - La ilusión viaja en tranvía (L’illusione viaggia in tranvia) (1954): il gioiello della stagione messicana di Luis Buñuel restaurato per Venice Classics 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Venezia 83: La line-up dei Venice Classics include Cassavetes, Buñuel, Rossellini e Roger CormanAl Festival di Venezia 2026 verranno mostrate opere appena restaurate di registi come John Cassavetes, Luis Buñuel, Roberto Rossellini, Andrzej Wajda...

Leggi anche: English, August (1994): il cult del cinema indipendente indiano restaurato per Venice Classics 2026