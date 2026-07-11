Tram Bologna 100 autisti Tper si candidano per i primi 40 posti Cantieri da lunedì 13 luglio tornano i bus in piazza dell’Unità

Da lunedì 13 luglio, i bus torneranno in piazza dell’Unità a Bologna dopo mesi di lavori nei cantieri. Nel frattempo, 100 autisti di Tper si sono candidati per i primi 40 posti disponibili, mentre le polemiche sui cantieri continuano. Tra le richieste di assunzione e le tensioni, si registra un forte interesse tra i lavoratori per il ruolo di conducente del tram.

Tra una polemica sui cantieri e l'altra, sta di fatto che a Bologna c'è sicuramente una schiera di persone che non vede l'ora di salire sul tram: per guidarlo. Sono già un centinaio, infatti, i conducenti di Tper che hanno inviato all'azienda la propria candidatura per acquisire l'abilitazione alla conduzione dei nuovi mezzi. Ma si tratta di un dato ancora parziale: il bando resterà aperto fino al 17 luglio, quindi c'è ancora una settimana per farsi avanti. Una volta raccolte le domande, per prima cosa saranno verificati i requisiti degli aspiranti tranvieri. Poi i corsi teorico-pratici saranno avviati nei mesi... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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