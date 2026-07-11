Dopo l'apertura delle candidature, circa 100 persone si sono fatte avanti per diventare autisti di tram. La richiesta riguarda i nuovi mezzi in arrivo, gestiti dall'azienda di trasporto pubblico locale. La maggior parte dei candidati desidera guidare i tram per motivi legati all'interesse di lavorare nel settore e non esclusivamente per esigenze di mobilità. La selezione è ancora in corso.

Bologna, 11 luglio 2026 – Le polemiche sui cantieri non mancano, è certo. Ma dall’altra parte, c’è anche chi invece non vede l’ora di salire sul tram: non tanto per spostarsi velocemente da una zona all’altra, ma per guidarlo tra le strade della città felsinea. Sono infatti già un centinaio i conducenti Tper che nell’ultimo periodo hanno alzato la mano e inviato all’azienda la propria candidatura per acquisire l’abilitazione alla conduzione dei nuovi mezzi: un numero significativo, soprattutto considerando che si tratta ancora di un dato parziale, siccome il bando resterà aperto ancora una settimana (per precisione fino al 17 luglio). Le candidature degli aspiranti tranvieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autisti tram, boom di candidature per i nuovi mezzi: 100 dipendenti Tper si fanno avanti

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