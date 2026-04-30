Il tram ai blocchi di partenza | da luglio i primi cantieri

A partire da luglio, inizieranno i primi lavori per la linea tranviaria T2 che collega la Fiera a Pendolina. I cantieri saranno aperti su via Orzinuovi e nell’area della Fiera, dove si realizzeranno parcheggi, un deposito e uno dei capolinea. Dopo mesi di attesa, il progetto passa alla fase operativa con l’avvio delle prime attività di cantiere.

Il via libera ora c'è, e i tempi sono fissati. Dopo mesi di attesa, il progetto della linea tranviaria T2 Fiera–Pendolina entra nella fase operativa: i primi cantieri partiranno a luglio su via Orzinuovi e nell'area della Fiera, dove sorgeranno parcheggi, deposito e uno dei capolinea. È l'avvio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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