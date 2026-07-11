Tragedia a Udine padre trovato morto dopo il bagno con i figli Salvi i bambini | uno è gravissimo
Un uomo è stato ritrovato senza vita nel fiume Tagliamento, vicino a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Era scomparso dopo aver fatto il bagno con i figli, che sono stati salvati. Uno dei bambini è in condizioni gravissime. Le ricerche sono durate diverse ore prima del ritrovamento del corpo. I soccorritori hanno estratto l’uomo dall’acqua e hanno tentato di rianimarlo senza successo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
È stato trovato senza vita l’uomo che risultava disperso nelle acque del fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il corpo è stato individuato dai soccorritori al termine delle ricerche avviate dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti che avevano notato tre persone in difficoltà nel fiume. Salvi i due figli: uno in gravissime condizioni. Con l’uomo si trovavano due bambini, entrambi recuperati dai soccorritori poco dopo l’intervento. Uno dei due è stato soccorso in condizioni gravissime e affidato alle cure del personale sanitario, mentre l’altro non avrebbe riportato conseguenze rilevanti. 🔗 Leggi su Open.online
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