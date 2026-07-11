Tragedia a Udine padre trovato morto dopo il bagno con i figli Salvi i bambini | uno è gravissimo

Notizia in breve

Un uomo è stato ritrovato senza vita nel fiume Tagliamento, vicino a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Era scomparso dopo aver fatto il bagno con i figli, che sono stati salvati. Uno dei bambini è in condizioni gravissime. Le ricerche sono durate diverse ore prima del ritrovamento del corpo. I soccorritori hanno estratto l’uomo dall’acqua e hanno tentato di rianimarlo senza successo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.