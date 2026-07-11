Tragedia a Udine padre trovato morto dopo il bagno con i figli Il disperato salvataggio del bimbo di 5 anni | chi era il 38enne

Un uomo di 38 anni è stato trovato morto nel fiume Tagliamento, vicino a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Era scomparso dopo aver fatto il bagno con i figli e si era lanciato in acqua nel tentativo di salvare un bambino di 5 anni. La salma è stata recuperata nelle acque del fiume. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel pomeriggio, senza altri dettagli disponibili al momento.

È stato trovato senza vita l’uomo che risultava disperso nelle acque del fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il corpo è stato individuato dai soccorritori al termine delle ricerche avviate dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti che avevano notato tre persone in difficoltà nel fiume. Soccorso in gravi condizioni il figlio di 5 anni. Con l’uomo si trovavano due bambini, entrambi recuperati dai soccorritori poco dopo l’intervento. Uno dei due è stato soccorso in condizioni gravissime e affidato alle cure del personale sanitario, mentre l’altro non avrebbe riportato conseguenze rilevanti. 🔗 Leggi su Open.online

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Tragedia nel Tagliamento a Ronchis: salvate una madre e due bambine, trovato morto il padre disperso nel fiume. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com

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