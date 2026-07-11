Traffico Roma del 11-07-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 11:30 del 11 luglio 2026, sulla Salaria a Roma si registrano 20 minuti di restringimento della carreggiata. La strada è interessata da lavori di sfalcio e cura del verde, che causano rallentamenti nel traffico. La circolazione si svolge con difficoltà nelle ore di punta, con code e riduzioni di corsia. La situazione viene monitorata dai servizi di mobilità per aggiornamenti in tempo reale.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Salaria per 20 di sfalcio e cura del Verde restringimento di carreggiata tra viale Somalia e il raccordo chiusa al transito via Goffredo Parise per lavori di riqualificazione del parco Tozzi stasera a Roma torna linea opera un progetto realizzato con gli assessorati Capitolini alla cultura e alla mobilità e con la TAC per avvicinare l'opera ai cittadini anche con il contributo del trasporto pubblico diversi bus dedicati partiranno da ciascun municipi in direzione del Circo Massimo Dove è in corso la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma e dove alle 21 il pubblico potrà assistere all'anteprima di Aida il costo dell'iniziativa ha un speciale di €5 dettagli su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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