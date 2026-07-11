Alle 8:30 del 11 luglio 2026, sulla via Salaria a Roma, il tratto al km 10 E400 è chiuso in entrambe le direzioni, all’altezza della motorizzazione civile. La chiusura provoca rallentamenti e code lungo la strada. Non sono stati segnalati feriti o incidenti. Le autorità hanno delimitato l’area e stanno gestendo la viabilità. La situazione rimane sotto monitoraggio fino a nuove comunicazioni.

Luceverde Roma ben trovati sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle complanari laterali inevitabile alla formazione di code nelle ore di maggior traffico il termine dei lavori è previsto per il prossimo 18 luglio a Trastevere fino al 17 luglio per interventi di verifica sulla stabilità delle alberature in via Dandolo il transito avviene su carreggiata ridotta tra via Calandrelli e Viale Glorioso per fare attenzione alla segnaletica disagi questo fine settimana perché si sposta in treno Nel nodo di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-07-2026 ore 08:30

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Da questa sera e fino a sabato 11 luglio, per lavori sul manto stradale in viale delle Province, chiusura al traffico tra piazza Bologna e piazzale delle Provincie. Dalle ore 22 deviate #Linea310, #Linea542 e #LineanMB. x.com

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