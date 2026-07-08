Traffico Roma del 08-07-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 11:30 del 8 luglio 2026, il traffico sulla via Salaria a Roma è rallentato a causa di lavori in corso. La situazione è gestita da Roma Mobilità e luce verde, che forniscono aggiornamenti sulla viabilità. Non sono segnalate deviazioni o chiusure totali, ma si consiglia di prevedere possibili ritardi nel tratto interessato. La circolazione potrebbe essere influenzata fino a conclusione dei lavori, senza indicazioni precise sulla durata.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Salaria proseguono i lavori all'altezza della motorizzazione con la chiusura di un tratto della strada e le traffico è deviato nelle corsie laterali sono segnalati rallentamenti intanto sulla tratto della Salaria tra viale Somalia e il raccordo anulare sono iniziati interventi sulla vegetazione che richiedono una riduzione di carreggiata al mattino dalle 6 alle 12 in direzione del raccordo di notte dalle 22 alle 6 nelle due direzioni di marcia da questa mattina bus al posto dei tram sulla linea 2 che collega a piazzale Flaminio con Piazza Mancini la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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