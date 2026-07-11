Traffico Lazio del 11-07-2026 ore 09 | 30

Notizia in breve

Alle 9:30 del 11 luglio 2026, nel Lazio, il traffico è intenso per gli spostamenti del fine settimana. Sono stati registrati rallentamenti e code su diverse arterie principali, mentre i mezzi pesanti sono fermi. La situazione riguarda le principali strade della regione e si prevede che il traffico rimarrà congestionato nelle prossime ore. La viabilità è influenzata dalle consuete criticità di questa fascia oraria e giornata.