traffico e disagi infiniti un incubo la sp4 galliera

La SP4 Galliera a San Giorgio continua a registrare traffico intenso e disagi frequenti. Un consigliere di Fratelli d’Italia ha criticato l’amministrazione per aver ripetutamente descritto i problemi senza assumersi responsabilità concrete.

Resta caldissimo il tema della viabilità sulla SP4 Galliera a San Giorgio. "L’amministrazione continua a descrivere problemi noti senza assumersi alcuna responsabilità – attacca il consigliere di Fratelli d’Italia, Claudio Verri –. Richiamare la competenza provinciale della SP4 è diventato un rifugio burocratico. I cittadini non vivono i disagi in capo alla Provincia, ma sulla propria pelle e all’interno del nostro territorio". Secondo l’esponente del centrodestra, la giustificazione della giunta – che attribuisce il traffico nelle ore di punta principalmente agli spostamenti dei residenti dei Comuni limitrofi – è un vero "scaricabarile" che ignora le necessità dei lavoratori e dei pendolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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