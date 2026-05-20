La Bari dei cantieri infiniti e dei disagi a San Pasquale cittadini costretti a slalom sui marciapiedi

A San Pasquale, nel quartiere di Bari, i cittadini devono affrontare ogni giorno disagi legati a lavori in corso che si protraggono da oltre un mese. In via Lattanzio, alcune transenne posizionate su un marciapiede ostacolano il passaggio, costringendo le persone a zigzagare tra ostacoli e una pavimentazione rovinata. La situazione crea difficoltà soprattutto per chi si muove con bambini o con mezzi per disabili. La presenza delle barriere temporanee si inserisce in un quadro di lavori di ristrutturazione ancora in corso.

In via Lattanzio, nel cuore del quartiere San Pasquale di Bari, alcune transenne su un marciapiede da oltre un mese stanno creando problemi ai cittadini, costretti a un complicato slalom per evitarle, camminando anche su una pavimentazione ammalorata.“Situazione inaccettabile”La segnalazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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