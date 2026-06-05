Code e ingorghi si sono verificati questa mattina sulla strada principale a causa della deviazione del traffico, provocata dalla chiusura notturna della galleria Pallotta. Un automobilista ha segnalato che ha richiesto all’amministrazione comunale di intervenire con Anas per trovare soluzioni rapide e ridurre i disagi alla circolazione. La chiusura della galleria ha causato rallentamenti e congestioni lungo il percorso interessato. Nessuna informazione immediata su eventuali tempi di riapertura o interventi programmati.

PERUGIA – "Ho fatto presente all’Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente nei confronti di Anas affinché vengano individuate soluzioni concrete per ridurre i pesanti disagi alla circolazione provocati dalla chiusura notturna della galleria Pallotta ". Lo annuncia il consiglioere Edoardo Gentili (Fi), che aggiunge: "comprendiamo perfettamente l’importanza e la necessità dei lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti tecnologici lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Si tratta di interventi indispensabili per garantire sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura. Tuttavia, non può essere ignorato l’impatto che l’attuale organizzazione del traffico sta producendo sulla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disagi alla Pallotta, code e ingorghi per la deviazione del traffico

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