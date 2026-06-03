Perugia piazza Martinelli sii rinnova | al via la riqualificazione

Notizia in breve

In piazza Valentino Martinelli a San Sisto, sono iniziati i lavori di riqualificazione. Il Comune ha approvato sia il progetto di fattibilità tecnico-economica che quello esecutivo. Gli interventi prevedono il rifacimento di alcune aree e il miglioramento degli spazi pubblici. La riqualificazione coinvolge diverse parti della piazza e si inserisce in un piano più ampio di interventi urbanistici.