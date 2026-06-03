Perugia piazza Martinelli sii rinnova | al via la riqualificazione

Da perugiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In piazza Valentino Martinelli a San Sisto, sono iniziati i lavori di riqualificazione. Il Comune ha approvato sia il progetto di fattibilità tecnico-economica che quello esecutivo. Gli interventi prevedono il rifacimento di alcune aree e il miglioramento degli spazi pubblici. La riqualificazione coinvolge diverse parti della piazza e si inserisce in un piano più ampio di interventi urbanistici.

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Semaforo verde per la riqualificazione di piazza Valentino Martinelli a San Sisto. Il Comune di Perugia ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto esecutivo dei lavori specifici, inseriti nell’ambito degli interventi previsti per l’attuazione dei programmi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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