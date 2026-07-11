Durante l’evento Paupergeddon, i partecipanti si sono riuniti nel padiglione del Polo Fiere per giocare a “Corvo Curvo”, un gioco di carte. Tra i tavoli, si sono notati alcuni giocatori e una carta considerata particolarmente rischiosa. L’evento ha attirato un pubblico interessato a un gioco che, nonostante abbia oltre trent’anni, si aggiorna continuamente e mantiene la sua popolarità.

All’apertura del Paupergeddon ci siamo fatti un giro tra i tavoli del Polo Fiere, curiosi di capire qualcosa di più su un gioco che, a oltre trent’anni dalla sua nascita, continua a rinnovarsi senza mai passare di moda. Tra una partita e l’altra c’è chi osserva gli incontri in attesa del proprio turno. È il caso di Dario Tommasi, conosciuto nell’ambiente con il soprannome di "Corvo Curvo". Per lui questo è il quinto Paupergeddon. Nel mondo di Magic è diventato quasi sinonimo di una carta in particolare, Ulamog’s Crusher, di cui colleziona un numero impressionante di copie. "È una carta molto pericolosa: se riesci a metterla in campo nei primi turni e a proteggerla, può indirizzare la partita", racconta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra i giocatori in sala “Corvo Curvo“ e la carta pericolosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubI Left the Mountain as a God—Only to Discover My Lost Familys Revenge

Notizie e thread social correlati

Le rubano lo zaino nella sala d'attesa della parrocchia e prosciugano la carta prepagataNella sala d'attesa di una parrocchia, un individuo ha subito il furto del proprio zaino, che conteneva anche una carta prepagata.

Como, è festa Champions! Fabregas e giocatori scatenati in sala stampaIl Como ha ottenuto la sua prima qualificazione in Champions League dopo aver vinto contro la Cremonese e aver visto il Milan perdere a San Siro...

Si parla di: Tra i giocatori in sala Corvo Curvo e la carta pericolosa; Magic invade Lucca: dentro il mondo del gioco di carte che appassiona milioni di persone dal 1993.