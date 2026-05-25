Como è festa Champions! Fabregas e giocatori scatenati in sala stampa

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Como ha ottenuto la sua prima qualificazione in Champions League dopo aver vinto contro la Cremonese e aver visto il Milan perdere a San Siro contro il Cagliari. I giocatori, tra cui Fabregas, sono stati protagonisti di un momento di festa in sala stampa. La vittoria e la sconfitta del concorrente diretto hanno portato i lombardi a raggiungere il traguardo storico. La squadra ha celebrato la qualificazione con entusiasmo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grazie alla vittoria contro la Cremonese e alla contemporanea sconfitta del Milan a San Siro con il Cagliari, il Como può festeggiare la sua prima storica qualificazione in Champions League. Nel post partita dello Zini, Cesc Fabregas e i suoi giocatori si scatenano tra sorrisi, gavettoni e cori sulle note dell'inno della massima competizione europea. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

como 232 festa champions fabregas e giocatori scatenati in sala stampa
© Gazzetta.it - Como, è festa Champions! Fabregas e giocatori scatenati in sala stampa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Como, Fabregas scherza: Finale di Champions League Sono uscito e abbiamo perso

Video Como, Fabregas scherza: Finale di Champions League? Sono uscito e abbiamo perso

Notizie e thread social correlati

Conferenza stampa Fabregas pre Como Napoli: «Non so se siamo pronti per la Champions, potremmo anche finire fuori dall’Europa»A due giorni dalla partita tra Como e Napoli, il centrocampista Fabregas ha partecipato a una conferenza stampa per commentare la sfida.

Como in Champions, Fabregas: “Stavolta non gli do la carta di credito”. Festa in discoteca a MilanoCesc Fabregas ha commentato la festa celebrata dal Como in occasione della qualificazione in Champions League, dicendo: “Stavolta non gli do la carta...

Temi più discussi: Como in Champions League, è leggenda: esplode la festa in piazza; Il Como è in Champions League: esplode la festa al termine del match con la Cremonese, le foto; Como in Champions League, notte di festa in riva al Lago; Serie A, Roma e Como in Champions: Juve e Milan in Europa League.

como è festa championsComo in Champions, Fabregas: Stavolta non gli do la carta di credito. Festa in discoteca a MilanoCesc Fabregas ha parlato della festa Champions del suo super Como e di quello che accadrà dopo le promesse in caso di risultato ... fanpage.it

como è festa championsDiretta Champions: festa Roma, Como nella storia, fallimento Milan. Lecce salvo, Cremonese in BSegui tutti gli aggiornamenti da San Siro, Bentegodi e Zini, dove le formazioni di Allegri, Gasperini e Fabregas rincorrono gli ultimi 3 punti per la competizione regina ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web