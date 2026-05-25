Il Como ha ottenuto la sua prima qualificazione in Champions League dopo aver vinto contro la Cremonese e aver visto il Milan perdere a San Siro contro il Cagliari. I giocatori, tra cui Fabregas, sono stati protagonisti di un momento di festa in sala stampa. La vittoria e la sconfitta del concorrente diretto hanno portato i lombardi a raggiungere il traguardo storico. La squadra ha celebrato la qualificazione con entusiasmo.

Grazie alla vittoria contro la Cremonese e alla contemporanea sconfitta del Milan a San Siro con il Cagliari, il Como può festeggiare la sua prima storica qualificazione in Champions League. Nel post partita dello Zini, Cesc Fabregas e i suoi giocatori si scatenano tra sorrisi, gavettoni e cori sulle note dell'inno della massima competizione europea. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, è festa Champions! Fabregas e giocatori scatenati in sala stampa

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Como, Fabregas scherza: Finale di Champions League Sono uscito e abbiamo perso

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