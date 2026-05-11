Nella sala d'attesa di una parrocchia, un individuo ha subito il furto del proprio zaino, che conteneva anche una carta prepagata. L'episodio è avvenuto il 11 maggio 2026 a Perugia, quando, per un momento di distrazione, qualcuno ha sottratto lo zaino senza che ci fosse opposizione. Successivamente, la persona ha constatato che la carta prepagata era stata prosciugata.

Perugia, 11 maggio 2026 - Una distrazione e addio zaino. E con lo zaino sparisce anche la carta prepagata. E' successo ad una donna durante un colloquio in parrocchia. Ignara del rischio, ma probabilmente era stata tenuta d'occhio, aveva lasciato lo zaino nella sala d'attesa della chiesa e quando è tornata la brutta sorpresa. Per fortuna grazie alla segnalazione tempestiva e all'aiuto delle telecamere la Polizia è riuscita a individuare i due responsabili. Si tratta di un peruviano e di una ecuadoriana di 29 e 32 anni entrambi denunciati con l’accusa di furto all’interno della parrocchia di Sant’Antonio da Padova, in via Canali, a Fontivegge.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le rubano lo zaino nella sala d'attesa della parrocchia e prosciugano la carta prepagata

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