Merlier ha vinto la volata nell'ottava tappa, conquistando il suo secondo successo di fila. Philipsen, invece, ha chiuso con un punteggio di 5, confermando ancora una volta le difficoltà nelle fasi finali. Jasper Stuyven ha svolto un ruolo chiave nel recupero del fuggitivo Slock, aiutando Merlier a inserirsi nel finale molto tortuoso. La squadra Soudal-Quick Step si è dimostrata determinata nel supportare il suo sprinter.

Il Mago delle volate è lui. E giustamente non lascia passare alcuna occasione, anche perché la Soudal-Quick Step crede in lui e ancora una volta Jasper Stuyven è stato fondamentale per riprendere il fuggitivo Slock e pilotare Merlier nel finale molto tortuoso. Tim ha gambe super e ci sono due elementi a confermarlo: la punta di velocità, 72 km all’ora, toccata allo sprint e la pendenza al 2% del rettilineo finale. Merlier era in settima posizione quando Van der Poel si è spostato dopo aver lavorato per Philipsen, ma il suo connazionale non è partito, è stato anticipato da Kooij e poi Merlier si è scatenato in una progressione impressionante che nessuno ha potuto contrastare: ha superato tutti a doppia velocità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle dell'ottava tappa: Merlier re delle volate, 8. Philipsen tradisce ancora: 5

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