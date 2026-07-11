Oggi si corre la tappa 8 del Tour de France, con un percorso tutto pianeggiante. La frazione si svolge su strade di pianura, senza salite significative. Gli ultimi chilometri sono pianeggianti, favorendo gli sprinter. La tappa è prevista in diretta televisiva, con orari da confermare. La corsa prosegue senza variazioni nel tracciato, mantenendo le stesse caratteristiche della giornata precedente. La classifica generale rimane invariata, mentre si attende la prossima settimana per eventuali cambiamenti.

Bordeaux, 10 luglio 2026 – Ancora pianura, tanta pianura al Tour de France. Anche nell’ottava tappa non ci saranno grandi salite e si attende la seconda settimana per riaprire il discorso lotta alla classifica generale. Spazio alle ruote veloci, dunque, che potranno incamerare punti nella battaglia alla maglia verde, quella principale per i velocisti. Nella settima frazione con arrivo a Bordeaux, l’errore di strategia della Alpecin ha spalancato le porte alla vittoria di Tim Merlier, con Van der Poel a tirare la volata a Philipsen, ma il belga è rimasto al vento troppo presto aprendo il fianco ai rivali. Non è successo nulla nella classifica generale e sono rimaste invariate le gerarchie stabilite sui Pirenei nella tappa con il Tourmalet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France oggi la tappa 8: percorso, favoriti e orari tv. Sarà ancora sfida tra velocisti

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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