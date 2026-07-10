Tour de France 2026 tappa di oggi Hagetmau-Bordeaux | orari tv favoriti Chance per i velocisti

Notizia in breve

Oggi si corre la tappa Hagetmau-Bordeaux del Tour de France 2026, una frazione caratterizzata da un percorso pianeggiante e senza grandi salite. La tappa, la seconda dopo la tappa di ieri che ha visto la vittoria di Pogacar sul Tourmalet, rappresenta un'opportunità per i velocisti. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, e la trasmissione televisiva è prevista per le ore diurne. Favoriti per questa frazione sono gli atleti specializzati nelle volate di gruppo.