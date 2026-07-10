Domani si svolge la tappa del Tour de France 2026 tra Périgueux e Bergerac. La corsa offre poche opportunità di sorprese, secondo gli organizzatori. Chi non ha vinto oggi potrebbe avere una seconda chance in questa frazione, anche se le occasioni per cambiare le sorti della gara sono limitate. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari e percorso già comunicati agli appassionati.

Nel contesto di una corsa nella quale le occasioni per mettersi in evidenza non saranno poi tantissime, sembra prospettarsi no possibilità di un’ immediata rivincita per chi non riuscirà a spuntarla nella frazione odierna. Il Tour de France non conosce soste e propone l’ottava tappa Périgueux -Bergerac di 180,4 chilometri. La frazione, ad eccezione delle due salite finali, non presenta difficoltà altimetriche degne di nota. Le premesse per un nuovo faccia a faccia tra le ruote veloci sembrano esserci tutte. La condizione indispensabile è sempre la stessa: arginare l’azione di chi proverà il colpo con la fuga da lontano. PERCORSO. Il tracciato è totalmente pianeggiante nei cento chilometri iniziali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Périgueux -Bergerac: percorso, orari, tv

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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