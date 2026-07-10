A 30 chilometri dall’arrivo della settima tappa del Tour de France 2026, Veistroffer e Otruba continuano a guidare il gruppo. La corsa è in fase avanzata, con i due in testa alla gara. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale. La tappa prosegue con i ciclisti impegnati in uno sprint finale. La cronaca in diretta segnala la presenza dei principali favoriti nelle posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16:33 30 chilometri all’arrivo della settima tappa del Tour de France 2026. 16:30 Il gruppo vede i due battistrada grazie ai lunghi rettilinei che contraddistinguono questo finale di tappa, ma deve recuperare 40 secondi. 16:27 Al traguardo le condizioni climatiche stanno velocemente cambiando. Cielo nuvoloso e forte vento che sembrerebbe favorevole alla marcia dei corridori. 16:26 Veistroffer si prende anche il punticino del GPM di quarta categoria. 16:24 Inizia la brevissima e poco pendente Côte de Béguey. 16:22 Olav Kooij (Team Visma – Lease a Bike), vincitore del primo sprint di questa edizione, si è completamente disinteressato alla volata di Landiras. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km all’arrivo, Veistroffer e Otruba sempre al comando

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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