Tour de France 2026 bis di Merlier nell’ottava tappa

Da lapresse.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la ottava tappa del Tour de France 2026, una corsa di 180,4 chilometri tra Perigueux e Bergerac, il ciclista della squadra Soudal Quick-Step ha vinto ancora, dopo aver già trionfato a Bordeaux. Tim Merlier ha tagliato per primo il traguardo, bissando il successo ottenuto in precedenza. La gara si è svolta senza incidenti rilevanti, con i corridori che hanno affrontato un percorso pianeggiante e vari tratti di strade aperte.

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Al Tour de France 2026 Tim Merlier ci sta prendendo gusto. Dopo il successo a Bordeaux il corridore della Soudal Quick-Step conquista la vittoria anche nell’ottava tappa, la Perigueux-Bergerac di 180,4 chilometri. La volata. Il belga supera in volata l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team). Quarto il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech). Nessun problema per la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) che conclude senza problemi in gruppo la frazione odierna e mantiene la leadership in classifica generale nei confronti del danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), sempre distante 2’42” dallo sloveno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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