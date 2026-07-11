Durante la ottava tappa del Tour de France 2026, una corsa di 180,4 chilometri tra Perigueux e Bergerac, il ciclista della squadra Soudal Quick-Step ha vinto ancora, dopo aver già trionfato a Bordeaux. Tim Merlier ha tagliato per primo il traguardo, bissando il successo ottenuto in precedenza. La gara si è svolta senza incidenti rilevanti, con i corridori che hanno affrontato un percorso pianeggiante e vari tratti di strade aperte.

Al Tour de France 2026 Tim Merlier ci sta prendendo gusto. Dopo il successo a Bordeaux il corridore della Soudal Quick-Step conquista la vittoria anche nell’ottava tappa, la Perigueux-Bergerac di 180,4 chilometri. La volata. Il belga supera in volata l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team). Quarto il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech). Nessun problema per la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) che conclude senza problemi in gruppo la frazione odierna e mantiene la leadership in classifica generale nei confronti del danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), sempre distante 2’42” dallo sloveno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, bis di Merlier nell’ottava tappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 6 Preview: First Real GC Test

Notizie e thread social correlati

Ordine d’arrivo Tour de France 2026, ottava tappa: Merlier concede il bis a BergeracTim Merlier della Soudal Quick-Step ha vinto l’ottava tappa del Tour de France 2026, da Périgueux a Bergerac, lunga 180,4 km.

Merlier, re delle volate: fa doppietta nell’ottava tappa del Tour de France. Ordine d'arrivo e classifica generaleTim Merlier ha vinto entrambe le volate nell’ottava tappa del Tour de France, corsa tra Bordeaux e Bergerac.

Temi più discussi: Tour de France 2026 - 5a tappa | Lannemezan - Pau: Highlights - Video; Tour de France 2026, Merlier vince la 7^ tappa, Pogacar in maglia gialla; Tour de France, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Dove vedere l'ottava tappa del Tour de France 2026 da Périguex a Bergerac in tv e streaming.

Tour de France 2026, Patrick Lefevere sulle frizioni tra Evenepoel e Lipowitz: Era scritto nelle stelle, Remco è il maschio alfa per eccellenza x.com

Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit

TOUR DE FRANCE, MERLIER IMPRENDIBILE ANCHE A BERGERAC: IL BELGA CONCEDE IL BIS BATTENDO GIRMAY E KOOIJDoppietta in meno di 24 ore per Tim Merlier al Tour de France 2026. Dopo aver conquistato ieri l'arrivo di Bordeaux, il belga della Soudal Quick-Step ha infatti concesso il bis sul traguardo dell'otta ... tuttobiciweb.it

Tour de France 2026: tutte le tappe, percorso e classifiche. Pogacar sempre in maglia giallaIl Tour de France 2026 è scattato da Barcellona il 4 luglio e si concluderà il 26 luglio a Parigi: 21 tappe, due giorni di riposo e tre settimane di ... fanpage.it