Ordine d’arrivo Tour de France 2026 ottava tappa | Merlier concede il bis a Bergerac

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tim Merlier della Soudal Quick-Step ha vinto l’ottava tappa del Tour de France 2026, da Périgueux a Bergerac, lunga 180,4 km. Con questa vittoria, il ciclista ottiene il bis dopo il successo di ieri a Bordeaux. Gli uomini più veloci hanno rispettato le previsioni, confermando le aspettative della vigilia.

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Gli uomini jet rispettano il pronostico e non tradiscono le attese della vigilia. Tim Merlier della Soudal Quick-Step si aggiudica l’ottava tappa del Tour de France, Périgueux-Bergerac di 180,4 chilometri e concede così il bis del successo ottenuto ieri a Bordeaux. Il belga, al quinto successo di tappa nella corsa francese, esce in maniera prepotente negli ultimi metri e passa gli avversari a velocità doppia. L’alfiere della Soudal precede l’eritreo Biniam Girmay della NSN Cycling Team e l’olandese OIav Kooij della Decathlon CMA CGM Team. Conferma di non essere nelle migliori condizioni Jasper Philipsen. Il corridore della Alpecin-Premier Tech non riesce a capitalizzare lo splendido lavoro di Mathieu van der Poel e deve accontentarsi della quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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