Il belga Tim Merlier ha vinto in volata l’ottava tappa del Tour de France 2026, percorrendo 180 chilometri da Perigueux a Bergerac in 3 ore, 52 minuti e 50 secondi.

Il belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) ha vinto in volata l’ottava tappa del 113° Tour de France, coprendo i 180 chilometri da Perigueux a Bergerac, patria di Cyrano, in 3h52”50?. Al secondo posto si è piazzato l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) che ha preceduto il vincitore della frazione di Pau, l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM). Calma piatta in classifica generale con il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sempre saldo in maglia gialla con un vantaggio di 2’42” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 3’27” sul compagno di squadra, il messicano Isaac Del Toro. A conti fatti, si potrebbe dire che la frazione odierna altro non è stata che la ripetizione di quella disputata ieri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: a Tim Merlier non piace Niccolò Paganini

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