toscana ai vertici per prevenzione e assistenza

Il servizio sanitario toscano è terzo in Italia per livelli essenziali d’assistenza. La pagella è arrivata, come ogni anno, dalle griglie di valutazione del ministero della Salute e certifica la qualità delle prestazioni erogate secondo svariati parametri raggruppati in tre aree: prevenzione, distrettuale e ospedaliera. La Toscana si colloca alle spalle del Veneto e dell’ Emilia-Romagna. "Siamo molto soddisfatti – ha detto l’assessora Monia Monni – visto che abbiamo anche alcune percentuali in aumento. I dati sono relativi al 2024, ma ci dicono che la direzione è quella giusta". A commentare i punteggi, anche il capogruppo del Pd in Regione Toscana, nonché ex assessore alla Salute, Simone Bezzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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