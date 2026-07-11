Toscana ai vertici per prevenzione e assistenza

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio sanitario toscano si colloca al terzo posto in Italia per i livelli essenziali di assistenza, secondo le valutazioni del ministero della Salute. La pagella annuale si basa su parametri riguardanti prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera. La valutazione certifica la qualità delle prestazioni erogate in queste aree. La Toscana si distingue per i punteggi ottenuti in più di un settore rispetto ad altre regioni italiane.

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Il servizio sanitario toscano è terzo in Italia per livelli essenziali d’assistenza. La pagella è arrivata, come ogni anno, dalle griglie di valutazione del ministero della Salute e certifica la qualità delle prestazioni erogate secondo svariati parametri raggruppati in tre aree: prevenzione, distrettuale e ospedaliera. La Toscana si colloca alle spalle del Veneto e dell’ Emilia-Romagna. "Siamo molto soddisfatti – ha detto l’assessora Monia Monni – visto che abbiamo anche alcune percentuali in aumento. I dati sono relativi al 2024, ma ci dicono che la direzione è quella giusta". A commentare i punteggi, anche il capogruppo del Pd in Regione Toscana, nonché ex assessore alla Salute, Simone Bezzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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